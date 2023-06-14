This week (or was it last week?) marks an anniversary for this reporting effort: 30 years ago the first Farm and Food File appeared in three central Illinois newspapers. One of those brave beginners, the Bloomington Pantagraph, continues to publish it weekly.
Thirty years of anything seems like it should be a big deal and yet, on the farm, 30 years is often viewed as just a good start.
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